ВС Турции за 6 лет нейтрализовали до 17 тыс. террористов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции за последние шесть лет в рамках антитеррористических операций «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира» нейтрализовали 16 913 боевиков на севере Сирии, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

Анкара принимала решение о проведении операций в соответствии со статьей 51-й Устава ООН (право на самооборону).

Первая из операций на сирийской территории началась 24 августа 2016 года и получила название «Щит Евфрата». Целью турецкой армии стали боевики террористической организации ИГ, угрожавшие приграничным районам Турции.

Операция получила название «Щит Евфрата», танки ВС Турции были переброшены на север Сирии.

В первый день операции от террористов ИГ был очищен город Джераблюс, расположенный напротив района Каркамыш южной турецкой провинции Газиантеп. К 23 февраля 2017 года был обеспечен контроль над крупным городом Эль-Баб на севере Сирии.

В целом за 217 дней операции от террористов была освобождена территория, площадью в 2055 кв.км. Операция успешно завершилась 29 марта 2017 года.

За это время турецкие военные и солдаты Сирийской национальной армии за 7 месяцев нейтрализовали 5 912 террористов, среди которых 3 936 террористов ИГ и 1976 членов террористической организации YPG (сирийское крыло РПК - прим. "Анадолу"). Обезврежены 18 796 кустарных взрывных устройств и мин, установленных террористами.

После операции «Щит Еврата» в регионе воцарила атмосфера мира и безопасности, вынужденные переселенцы начали возвращаться в родные дома.

Операция «Оливковая ветвь»

Операция «Оливковая ветвь» против террористов РПК /YPG была начата 20 января 2018 года в районе Африн, расположенном по ту сторону от границы в провинции Хатай.

В память о погибших в ходе операции «Щит Евфрата» 72 турецких военных в небо были подняты 72 военных самолета. Позиции террористов были атакованы в 17:00 того же дня.

ВС Турции, как и прежде, предприняли все необходимые меры для защиты мирных жителей и местной инфраструктуры. Террористы в свою очередь пытались использовать гражданское население в качестве живого щита.

В ходе операции «Оливковая ветвь» были нейтрализованы 7 172 террориста, обезврежены 2 289 взрывных устройств и мин.

В целом в ходе операции от террористов были освобождены город Африн, 6 райцентров, 282 села, 6 населенных пунктов, 23 стратегически важные высоты, 1 водохранилище, 50 стратегически важных позиций.

После обеспечения безопасности в регион начали возвращаться вынужденные переселенцы.

Операция «Источник мира»

Операция «Источник мира» была начала 9 октября 2019 года с целью недопустить формирование зоны подконтрольной террористам у южных границ Турции.

В первый день операции турецкие военные вошли на территории к востоку от Евфрата через Таль-Абьяд.

В четвертый день от террористов YPG/РПКбыл освобожден Расулайн, в пятый – Таль-Абьяд. В рамках операции в целом от террористов была очищена территория в более 4 тыс. кв. км.

Нейтрализованы 3 829 террористов, обезврежены 1185 взрывных устройств и мин.

Операция «Источник мира» обеспечила безопасность в регионе, после чего вынужденные переселенцы вернулись на родные земли.