ВС Турции за 6 лет нейтрализовали до 17 тыс. террористов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции за последние шесть лет в рамках антитеррористических операций «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира» нейтрализовали 16 913 боевиков на севере Сирии, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».
Анкара принимала решение о проведении операций в соответствии со статьей 51-й Устава ООН (право на самооборону).
Первая из операций на сирийской территории началась 24 августа 2016 года и получила название «Щит Евфрата». Целью турецкой армии стали боевики террористической организации ИГ, угрожавшие приграничным районам Турции.
Операция получила название «Щит Евфрата», танки ВС Турции были переброшены на север Сирии.
В первый день операции от террористов ИГ был очищен город Джераблюс, расположенный напротив района Каркамыш южной турецкой провинции Газиантеп. К 23 февраля 2017 года был обеспечен контроль над крупным городом Эль-Баб на севере Сирии.
В целом за 217 дней операции от террористов была освобождена территория, площадью в 2055 кв.км. Операция успешно завершилась 29 марта 2017 года.
За это время турецкие военные и солдаты Сирийской национальной армии за 7 месяцев нейтрализовали 5 912 террористов, среди которых 3 936 террористов ИГ и 1976 членов террористической организации YPG (сирийское крыло РПК - прим. "Анадолу"). Обезврежены 18 796 кустарных взрывных устройств и мин, установленных террористами.
После операции «Щит Еврата» в регионе воцарила атмосфера мира и безопасности, вынужденные переселенцы начали возвращаться в родные дома.
Операция «Оливковая ветвь»
Операция «Оливковая ветвь» против террористов РПК /YPG была начата 20 января 2018 года в районе Африн, расположенном по ту сторону от границы в провинции Хатай.
В память о погибших в ходе операции «Щит Евфрата» 72 турецких военных в небо были подняты 72 военных самолета. Позиции террористов были атакованы в 17:00 того же дня.
ВС Турции, как и прежде, предприняли все необходимые меры для защиты мирных жителей и местной инфраструктуры. Террористы в свою очередь пытались использовать гражданское население в качестве живого щита.
В ходе операции «Оливковая ветвь» были нейтрализованы 7 172 террориста, обезврежены 2 289 взрывных устройств и мин.
В целом в ходе операции от террористов были освобождены город Африн, 6 райцентров, 282 села, 6 населенных пунктов, 23 стратегически важные высоты, 1 водохранилище, 50 стратегически важных позиций.
После обеспечения безопасности в регион начали возвращаться вынужденные переселенцы.
Операция «Источник мира»
Операция «Источник мира» была начала 9 октября 2019 года с целью недопустить формирование зоны подконтрольной террористам у южных границ Турции.
В первый день операции турецкие военные вошли на территории к востоку от Евфрата через Таль-Абьяд.
В четвертый день от террористов YPG/РПКбыл освобожден Расулайн, в пятый – Таль-Абьяд. В рамках операции в целом от террористов была очищена территория в более 4 тыс. кв. км.
Нейтрализованы 3 829 террористов, обезврежены 1185 взрывных устройств и мин.
Операция «Источник мира» обеспечила безопасность в регионе, после чего вынужденные переселенцы вернулись на родные земли.