Политики в Греции саботируют мирные инициативы Турции – Акар

Некоторые политики в Греции саботируют и сводят на нет усилия и мирные инициативы Турции. Об этом заявил в понедельник министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

"К сожалению, некоторые политики в Греции саботируют и разрушают нашу работу и мирные инициативы, принося права и интересы двух стран в жертву собственных внутренним разногласиям. В то же время своими действиями эти политики ставят под угрозу безопасность и благополучие своего народа", - сказал Хулуси Акар на приеме по случаю 39-й годовщины образования Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Акар добавил, что греческая сторона продолжает «делать все возможное, чтобы нарушить мир и стабильность» между двумя странами.

Он подчеркнул, что Анкара всегда выступала за диалог, но ни при каких обстоятельствах не позволит игнорировать права и интересы Турции и ТРСК.