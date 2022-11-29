Турция нацелена на укрепление позиций в мировом туризме - Эрдоган

Анкара нацелена на укрепление позиций Турции в сфере мирового туризма и распространение туристических услуг на каждую из 81 провинции страны. ​​​​​​​Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на VII заседании правления Федерации отельеров Турции во вторник в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам главы государства, вопреки короткому спаду из-за пандемии, Турция не меняет задач в сфере туризма и нацелена на максимальное повышение доходов и рост турпотока.

«Турция по итогам 2021-го года находилась на четвертом месте в мире по числу туристов, а объемам доходов от туризма - на восьмой позиции. Прогнозы на 2022 год намного более обнадеживающие», - отметил турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что каждый из уголков Турции – от Стамбула до Диярбакыра, от Бурсы до Вана, уникален, представляя особую ценность для туризма.

Эрдоган отметил, что важным фактором достижения целей в сфере туризма остается подготовка кадров всех уровней.

Глава государства привлек внимание к достижениям и успехам современной Турции. «Наша страна должна находиться в центре нового миропорядка, использовать все возможности меняющейся глобальной политической и экономической архитектуры», - сказал Эрдоган.

Президент подчеркнул, что современная Турция – не та страна, что была раньше. «Манипуляциями в СМИ, и действиями пары террористов, противники Турции не смогут остановить развитие нашей страны», - отметил он.