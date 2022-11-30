Обнародовано число ДТП в Турции в октябре

БАКУ /Trend/ - В октябре текущего года в Турции произошли 43 532 ДТП.

Как передает в среду Trend, об этом сообщает TurkicWorld со ссылкой на Главное управление полиции Турции.

По данным ведомства, в октябре количество ДТП, совершенных водителями на территории, где они зарегистрированы, составило 36 191, а за пределами этой территории - 7 341.

"Число получивших травмы в зарегистрированных авариях за отчетный период составило 26 221, а погибших - 190 человек", - сообщили в Управлении.

Согласно информации, с января по октябрь число ДТП в Турции составило 402 054. Количество аварий, совершенных водителями на территории, где они зарегистрированы, составило 330 726, а за ее пределами - 71 328.

За указанный период число граждан, пострадавших в зарегистрированных авариях, составило 244 188 человек, погибших - 1 872 человека

(Перевод: Нубар Кулузаде)