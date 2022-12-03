Экспорт Турции за 11 месяцев достиг $231 млрд

Объем экспорта Турции в январе-ноябре текущего года вырос на 14 процентов - до 231 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр торговли Турции Мехмет Муш в пятницу на встрече в Торговой палате в Адане, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, тенденция роста экспорта турецкой продукции сохраняются с 2021 года.

Министр отметил, что объем экспорта Турции непосредственно в ноябре вырос на 1,9 процента (по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года) до 21,9 млрд долларов, а импорт на фоне резкого роста цен на энергоносители и сырье составил 30,7 млрд долларов.

По его словам, увеличение объемов импорта золота также сказалось на показателях внешней торговли.