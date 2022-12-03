Турция продолжит усилия диалога по Украине - Чавушоглу

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу принял участие в Форуме средиземноморского диалога MED, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Форум в этом году в восьмой раз проводится в Риме по инициативе Министерства иностранных дел Италии и Института международных политических исследований (ISPI).

Участвуя в рамках форума в сессии «Специальный диалог», Чавушоглу ответил на вопросы о региональных и международных событиях.

Думаю, что до начала весны картина продолжения переговорного процесса между РФ и Украиной станет более ясной. Мы (Турция – прим. «Анадолу») не падаем духом и продолжаем усилия в данном направлении.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что Анкара не признала незаконную аннексию украинских земель со стороны России, а после начала войны закрыла проливы для военных судов.

При этом он раскритиковал позицию стран ЕС, которые ищут контактов с Анкарой только в кризисные периоды.

«В вопросе Украины Евросоюз даже не консультировался с Анкарой. При этом как только в Брюсселе нуждаются в Турции, то сразу выходят на связь. Думаю, Евросоюзу пора принять роль Турции. Границы Европы начинаются не у рубежей Греции, а с Турции», - сказал он.

Турецкий министр привлек далее внимание к вкладу Анкары в борьбу с терроризмом.

Он напомнил, что Турция за последние годы передала европейским странам более 9 тыс. иностранных наемников-террористов. «В вопросе борьбы с терроризмом, мы сделали больше многих стран», - сказал он.

В продолжении темы борьбы с терроризмом, Чавушоглу отметил, что необходимо зачистить север Сирии, не только от ДЕАШ, но и других террористических организаций. Операции должны быть продолжены, подчеркнул он.

Комментируя процесс нормализации отношений с Израилем, Чавушоглу заявил, что в Тель-Авиве осведомлены о неизменности позиции Анкары по Палестине.

Отвечая на вопрос об отношениях Турции с арабскими странами, министр сказал, что их не беспокоит уравновешивание отношений с этими странами.

«У Турции есть принципы и она против эмбарго и санкций. С ОАЭ и Саудовской Аравией всегда были отношения на высоком уровне, одно время они были не такими близкими, но затем все нормализовалось», - сказал Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу напомнил, что 11-летняя война в Сирии затронула все стороны:

«Между умеренной оппозицией, признанной резолюциями Совета Безопасности ООН, и режимом должно быть примирение. Нам необходимо взаимодействовать с режимом, чтобы переговоры в рамках Конституционного комитета и в формате Астаны были более конструктивными. Например, есть необходимость взаимодействия с режимом в отношении возвращения сирийских беженцев. Это должно быть добровольное возращение. Никто не может их отправить насильно, особенно учитывая уровень безопасности».

«Мы ведем борьбу с террористическими организациями не разделяя их. РПК/YPG/SDF одно и тоже. Это террористические организации, которые напрямую угрожают безопасности Турции. За последние 2 года произошло 2000 террористических атак, погибли 500 человек. Погибают представители правоохранительных органов, а также мирные граждане. Они ограничивают права меньшинств. Они атакуют также христиан. Но наши американские и европейские друзья закрывают глаза на это», - продолжил Чавушоглу.

Он напомнил, что в 2019 году, когда Турция начала антитеррористическую операцию в Сирии, США и Россия обещали обеспечить отход сил террористической организации РПК на 30 километров от наших границ, но они не сдержали данное слово.

- Мы за справедливое разделение Средиземного моря. Почему мы действуем подобным образом? Наши территориальные воды представлены в ООН, мы предлагаем ЕС действовать вместе. Однако они не учитывают наши позиции. Мы всегда говорим, что поддерживаем все права ТРСК. Греция и греческая администрация Южного Кипра прекрасно об этом знают. Богатства Средиземного моря, полезные ископаемые должны поделены поровну. Для этого есть дипломатия, в этом должны участвовать все страны, которые имеют доступ к Средиземному морю. Наши обязанности, соблюдать интересы Турции и Турецкой Республики Северного Кипра».

« В Ливии Турция с самого начала поддерживает легитимное правительство. Мы контактируем со всеми сторонами, в регионе есть силы, конкурирующие с нашей политикой. мы превращаем это в общие интересы. В этом плане возможно сотрудничество с Египтом. Единственным решением проблемы является вопрос организации выборов. Турция за демократию в Ливии, мы считаем единственным справедливым решением вопроса проведением Высшим Советом общенациональных выборов», - отметил турецкий министр.

Отметив, что Тунис является важной и братской страной для Турции, он выразил надежду, что выборы, которые пройдут в этой стране, будут честными и демократичными.