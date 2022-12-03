В Тузле состоится интерактивное шоу "Шакрак"

БАКУ /Trend/ - 4 декабря в Тузле состоится интерактивное шоу детского книжного героя "Шакрак", официальным медиа-спонсором которого является TurkicWorld.

Об этом Trend сообщает в субботу со ссылкой на TurkicWorld.

На шоу, где будет представлено множество обучающих игр, рассчитанных на внимание и память, а также командных игр, в качестве подарка будет вручаться седьмая книга с героем Шакраком, посвященная теме науки и технологий.

Шоу, подготовленное автором персонажа "Шакрак" Айше Гюль Кара Зорлу, состоится 4 декабря в 11.00 в Культурном центре Tuzla Şifa.

Отметим, что соглашение об информационном партнерстве между TurkicWorld и турецкой писательницей, автором персонажа "Шакрак" Айше Гюль Кара Зорлу было подписано 5 ноября 2022 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)