Победа в Карабахе стала источником гордости для тюркского мира - Ибрагим Калын (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Победа в Карабахе стала источником гордости и надежды для тюркского мира.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын на семинаре, посвященном 30-летию дипломатических отношений Турции и Казахстана.

Калын отметил, что победа в Карабахе отмечается не только в Азербайджане и Турции, но и во всем тюркском мире, в Центральной Азии.

По его словам, на современном этапе тюркский мир переживает стратегический, исторический и критический период. Тюркский мир еще больше сплачивается, открывает новые горизонты.

"Одним из конкретных результатов этого является политическое видение Организации тюркских государств",- сказал Калын.

(Перевод: Фидан Мустафаева)