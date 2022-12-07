Турция ожидает скорых подвижек в вопросе поставок F-16 из США - Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал «позитивным событием» исключение из проекта оборонного бюджета США пунктов, содержащих ограничительные условия на продажу самолетов F-16 Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Ранее стало известно, что итоговый текст проекта оборонного бюджета США на 857 млрд долларов, переданный на рассмотрение Палаты представителей Конгресса, не содержит ограничительных статей на пути оборонного сотрудничества с Турцией.

«Это позитивный шаг. Ожидаем скорейшего завершения процесса», - сказал в данной связи турецкий министр на совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Нику Попеску.

Глава дипломатии напомнил, что Анкара ранее заявляла о бессмысленности контракта на поставку военных самолетов из США при наличии условий их применения.

Чавушоглу напомнил, что эта тема обсуждалась с американской стороной на уровне рабочих групп, а также поднималась в ходе личной встречи президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена.

По его словам, администрация США неоднократно заявляла о положительном восприятии темы оборонного сотрудничества с Турцией.

«В США заявляли, что сотрудничество с Турцией отвечает также интересам НАТО. Поэтому на мой взгляд, законопроект (в США) должен быть утвержден. Это отвечает интересам всех сторон», - подчеркнул турецкий министр.

Анкара обратилась ранее к США с заявкой на закупку 40 новых самолетов F-16 Blok 70 и модернизацию 80 самолетов F-16, имеющихся на балансе ВВС Турции.

Комментируя тему действенности «зернового коридора», Чавушоглу отметил, что проблем с поставками агропродукции через Чёрное море нет.

По его словам, Турция и Россия тесно взаимодействуют в регионе не только в вопросе Украины и «зернового коридора», но и по другим регионам, в том числе в Ливии и Сирии.

Чавушоглу напомнил, что несколько недель назад в Астане состоялось очередное заседание по Сирии. При этом решения по девятому заседанию Конституционной комиссии Сирии пока не принято.

«Россия, как мы знаем, отказывается от участия в обсуждениях, мотивируя свою позицию проблемами с выдачей виз в Швейцарию. Мы обсуждаем альтернативы. Вместе с тем, считаем необходимым ускорение политического процесса по Сирии, что особо значимо для долгосрочной стабильности», - отметил турецкий министр.

Чавушоглу отметил, что хотя позиции Турции и РФ совпадают не по всем вопросам, учет позиций сохраняется.

Глава МИД Турции сообщил также, что на этой неделе Турцию посетит заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин с целью участия в политических консультациях.