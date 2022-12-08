Турция ожидает от США конкретных шагов по поставкам F-16 - Хулуси Акар

Турция ожидает от союзников, в том числе Финляндии, весомого вклада в борьбу с терроризмом, а также поддержки в оснащении и модернизации вооруженных сил. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на совместной пресс-конференции с финским коллегой Антти Кайкконеном в четверг в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«При оснащении и обеспечении ВС Турции, мы сталкивались с рядом ограничениями со стороны союзников. Хочу напомнить о необходимости снятия любых ограничений в оборонной сфере. Сильные турецкие вооруженные силы означают мощный блок НАТО», - подчеркнул Акар.

По словам турецкого министра, вопрос поставок F-16 из США в Турцию является частью этого процесса. «Работа по закупке 40 истребителей F-16 и модернизации 79 имеющихся у Турции истребителей продолжается. Мы прилагаем все усилия для скорейшего завершения этих процессов», - сказал Акар.

Он отметил, что в Анкаре с самого начала фиксировали позитивный подход американских коллег к этому вопросу.

«На встречах, проводимых между делегациями, главным образом с участием главы Пентагона Ллойдом Джеймсом Остином, мы всегда видели позитивный подход с американкой стороны. Отныне ожидаем от США конкретных шагов в этом направлении. Рассчитываем, на скорейшее и позитивное завершение процесса», - сказал министр.

Террористы – это единственная цель ВС Турции, подчеркнул Акар.