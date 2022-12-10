Турция вышла из разряда стран, действующих по указке извне - Эрдоган

Турция продолжает борьбу за свои интересы и будущее, также как это было век назад в период Национально-освободительной борьбы. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу на открытии ряда объектов в черноморской провинции Самсун на севере страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, противники Анкары не оставляют попыток создания преград на пути развития Турции, используя также карту терроризма. «Однако они забывают, что современная Турция – это уже не государство, которое действует по указке извне, а страна, которая сама направляет и приказывает другим. Залогом краха анти-турецких сценариев является единство народа и властей», - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, каждый глобальный кризис позволяет лучше осознать мощь Турции.

«За последние 20 лет экономика Турции выросла втрое, но и этого недостаточно. Мы полны решимости в краткие сроки увеличить ВВП еще в два раза и вывести Турцию в число десяти ведущих экономик мира», - заверил политик.

Турция превратилась в государство, действия которого внимательно отслеживают во всем мире, подчеркнул турецкий лидер.

Глава государства привлек внимание к посредническим усилиям Турции в регионе, в том числе по Украине.

Эрдоган сообщил, что в воскресенье, 11 декабря проведет разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего состоится беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Обсудим дальнейшие шаги в регионе», - отметил политик.

Он отметил, что именно благодаря вкладу Турции был открыт «зерновой коридор», по которому агропродукция поступает в различные точки мира.