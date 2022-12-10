В рамках операции Pençe Kılıç в Сирии и Ираке нейтрализовано 364 террориста - Акар

Турецкая армия и впредь продолжит предпринимать все необходимые меры для защиты национальной безопасности страны, а борьба с терроризмом продолжится с прежней решимостью. Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил на парламентских обсуждениях бюджета оборонного ведомства на 2023 год, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Никто, в особенности страны, дестабилизирующие регион, не должны ожидать от Турции игнорирования действий террористов, орудующих у ее рубежей. ВС Турции принимали и будут принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности страны и народа»,- подчеркнул Акар.

Министр подчеркнул, что единственной мишенью для турецкой армии были и остаются террористы. «Где террорист, там наша цель для уничтожения»,- пояснил глава турецкого оборонного ведомства.

При этом он подчеркнул, что Анкара не ставит различий между преступными организациями.

«Для Турции нет абсолютно никакой разницы между террористической организацией PKK и ее преступным ответвлением YPG в Сирии. PKK и YPG/PYD - стороны одной медали. Мы полны решимости спасти страну и народ от этой напасти. Будем бороться с терроризмом, независимо от названия преступных организаций или того, кто за ними стоит»,- заверил министр.

Глава Министерства отметил, что турецкая армия продолжает комплексные и эффективные наземные и воздушные операции, включая Pençe Kılıç, начатую 19 ноября против боевиков PKK на севере Ирака и Сирии.

По словам Акара, в рамках этой операции точными ударами уничтожено большое число укрытий, тоннелей, складов с оружием, «штабов» террористов, нейтрализованы 364 боевика, включая главарей преступной организации.

Подлые нападения террористов на приграничные населенные пункты Турции, включая обстрелы 20-22 ноября, не остаются без ответа, подчеркнул министр.

Хулуси Акар отметил, что благодаря другой операции под кодовым названием Pençe-Kilit, с 17 апреля текущего года от террористов зачищены несколько приграничных районов Ирака.

Благодаря эффективной борьбе с террористами PKK/PYD/YPG и ДЕАШ турецкая армия предотвратила создание террористического коридора у южных границ Турции, и тем самым не допустила новую волну миграции и гуманитарный кризис, констатировал он. «Следует хорошо знать и понимать, что если бы создание этого коридора не было бы предотвращено, сегодня мы столкнулись бы с гораздо более тяжелыми и сложными ситуациями»,- продолжил министр.

Акар подчеркнул, что армия Турции - единственная в мире на деле противостоит ДЕАШ и в рамках операций ликвидировала 4,5 тыс. боевиков этой кровавой организации.

В результате успешных операций на севере Сирии более 1 млн сирийцев, включая 530 тыс. беженцев из Турции, добровольно и безопасно вернулись в свои дома, сказал Хулуси Акар.