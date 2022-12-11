Состоялось первое заседание Совместной группы планирования Турции и Алжира

Первое заседание Совместной группы планирования Турции и Алжира началось под председательством министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу и министра иностранных дел Алжира Рамтана Ламамры, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В своем выступлении на встрече, состоявшейся в столице Алжира, министр иностранных дел Чавушоглу выразил удовлетворение пребыванием в Алжире и заявил, что они обменялись мнениями с министром Ламамрой об отношениях между двумя странами и региональных вопросах.

Напомнив, что первое заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Алжиром состоялось в мае прошлого года в Анкаре, Чавушоглу отметил, что этот совет сотрудничества был усилен механизмом под названием «Совместная группа планирования».

Отметив, что в последние годы турецко-алжирские отношения набрали значительный импульс, Чавушоглу добавил, что на данном этапе чрезвычайно важна политическая воля президентов двух стран.

«Мы ожидаем, что наши институты будут работать прагматично, решать проблемы и получать конкретные результаты», - подчеркнул глава МИД Турции.

Констатировав, что Совместная группа планирования, созданная директивами президентов двух стран, показала, что турецко-алжирские отношения находятся на высоком уровне, Ламамра заявил, что отношения между двумя странами основаны на общей истории и формировалась в рамках пожеланий народов братских стран.

«Отношения Турции и Алжира - это действительно стратегические отношения. Эти отношения охватывают все сферы. Он охватывает не только экономическую, но и культурную, социальную, гуманитарную сферы, сферы безопасности и обороны», - сказал алжирский министр.

С удовлетворением отметив, что турецко-алжирское стратегическое партнерство углубляется и развивается, Рамтан Ламамра добавил, что в скором времени эти отношения будут выведены на самый высокий уровень.