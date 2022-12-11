Чавушоглу рассказал на TRT World Forum 2022 о видении путей решения конфликтов

Турция продолжает посреднические усилия и шаги по сближению позиций конфликтующих сторон в различных точках планеты. Последним примером тому являются действия Анкары в контексте ситуации в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в субботу в Стамбуле на сессии форума TRT World Forum 2022 на тему «Урегулирование конфликтов и построение мира: Будущее мирового лидерства», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, миропорядок, основанный на определенных правилах, оставляет сегодня место хаотичной панораме. «Мы живем в период кризисов. Систематические изменения приводят к конфликтам, а технологическое развитие и глобализация делают поле противостояния более запутанным и многослойным», - отметил глава дипломатии.

Чавушоглу отметил, что история находится на таком этапе развития, при котором одновременно происходят классические и прокси-войны, внутренние конфликты, ассиметричные и гибридные столкновения. «Многочисленные замороженные конфликты угрожают миру и стабильности. На самом деле в подобных случаях речь идет не о заморозке конфликтов, а об оставлении на будущее их решения», - подчеркнул турецкий министр.

Чавушоглу отметил, что санкции, торговля, электронные платформы, энергоносители и продовольствие превращаются в «оружие» в арсенале государств.

По словам главы дипломатии, эффективный путь решения противоречий проходит через акцентирование внимания к их истокам, диалог и восстановление атмосферы доверия. «Важно сближать позиции сторон к формуле, при которой они получат взаимную выгоду. При этом нужно не позволять конфликту выйти за имеющиеся рамки. Все это требует храбрости и лидерских навыков, а не игнорирования происходящего» - уверен Чавушоглу.