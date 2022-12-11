Турция увеличит инвестиции в экономику Алжира - Чавушоглу

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что сотрудничество между Алжиром и Турцией будет полезным для всего региона, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Число турецких компаний в Алжире превысило 1400, а общая сумма инвестиций превысила 5 миллиардов долларов. Мы стремимся увеличить не только нашу торговлю, но и наши инвестиции в экономику Алжира до 10 миллиардов долларов. Мы продолжаем работать вместе».

Чавушоглу выступил на совместной пресс-конференции после встречи Турецко-алжирской совместной группы планирования с министром иностранных дел Алжира Рамтаном Ламамрой.

Заявив, что они успешно завершили 1-е заседание Совместной группы планирования Турции и Алжира со своим коллегой Ламамрой, Мевлют Чавушоглу поблагодарил делегации обеих сторон за их работу и представенные проекты.

Отметив, что они следуют решениям, принятым на встрече Совета сотрудничества высокого уровня, состоявшейся в Анкаре в мае.

Он сообщил, что стороны обсудили возможности сотрудничества в сферах торговли, сельского хозяйства, рыболовства, промышленности, энергетики, культуры и образования.

«Объем двусторонней торговли увеличился на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Ожидаем, что в этом году он превысит 5 миллиардов долларов. Мы будем продолжать делать все возможное для достижения цели в 10 миллиардов долларов. Открытие Ziraat Bank в Алжире будет способствовать достижению этой цели», - отметил Чавушоглу.

Он добавил, что количество турецких компаний в Алжире превысило 1400. Общая сумма инвестиций превысила 5 миллиардов долларов.

Стороны работают над тем, чтобы увеличить не только товарооборот.

«Мы планируем увеличить наши инвестиции в Алжир до уровня 10 миллиардов долларов», - сказал турецкий министр.