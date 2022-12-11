Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что Турция играет большую роль во внешней политике его страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По сообщению газеты «Туркменистан», президент выступил на заседании Совета министров, в котором приняли участие дипломатические представители страны за рубежом.

Подчеркнув, что Турция играет большую роль во внешней политике Туркменистана, Бердымухамедов сказал:

«Наши дружественные отношения с этой страной с каждым годом развиваются и расширяются. Мы будем и дальше развивать наше стратегическое двустороннее сотрудничество во всех сферах».

Отметив, что отношения между Туркменистаном и Организацией тюркских государств (ОТГ) развиваются эффективно, Бердымухамедов отметил:

«Наша страна с ноября прошлого года участвует в ОТГ на уровне наблюдателя. Важно провести необходимые мероприятия по организации различных мероприятий организации, в том числе встреч на высоком уровне в Туркменистане».

«Сотрудничество с Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в последние годы вышло на качественно новый уровень. Туркменистан активно участвует в программах ТЮРКСОЙ. В минувшие дни на очередном заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ 2024 год был объявлен годом известного туркменского мыслителя и поэта Махтумкулу.

Древний и исторический города Анев объявлен «культурной столицей тюркского мира 2024 года. Со следующего года совместно с ТЮРКСОЙ необходимо начать соответствующую подготовку, чтобы на высоком уровне организовать и провести эти важные мероприятия», - сказал в завершении президент Бердымухамедов.