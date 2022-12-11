Синоптики предупредили об ураганном ветре в районе Стамбула

Ураганный ветер со скоростью до 28 м/с может обрушиться во второй половине дня в воскресенье на Стамбул и район Мраморного моря, предупредили Департамент по чрезвычайным ситуациям и Главное управление метеорологии Турции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В распространенном штормовом предупреждении отмечается, что сильный и ураганный ветер прогнозируется в 28 городах семи провинций на северо-западе, западе и частично на юге Турции. Ветер будет сопровождаться сильными осадками с грозами, не исключены подтопления. Непогода может негативно сказаться на паромном сообщении между европейской и азиатской частями Стамбула и судоходстве в проливах Босфор и Дарданеллы.

Жителям регионов, где ожидается ухудшение погодных условий, разосланы СМС-предупреждения.