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Эрдоган высказался за скорейшую очистку границы Турции с Сирией от террористов

Турция Материалы 11 декабря 2022 16:59 (UTC +04:00)
Эрдоган высказался за скорейшую очистку границы Турции с Сирией от террористов

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в воскресенье заявил о приоритетности для Анкары очистки границы его страны с Сирией от террористов на глубину не менее 30 км. Высказывания турецкого президента по итогам состоявшихся переговоров приводит его администрация, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Президент Эрдоган отметил важность и приоритетность очистки границы [Турции] от террористов на глубину не менее 30 км в соответствии с Сочинским меморандумом 2019 года", - говорится в сообщении. При этом Эрдоган указал на продолжающиеся террористические нападения на территорию Турции с севера Сирии силами запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК).

Эрдоган ранее заявлял о планах проведения наземной операции на севере Сирии вслед за воздушной, которая началась 20 ноября. В ней были задействованы свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. По данным Минобороны Турции, в результате нанесенных ударов уничтожены места базирования террористов, их склады и убежища, ликвидированы сотни боевиков.

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