Зеленский обсудил с Эрдоганом возможности расширения зерновой сделки

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в воскресенье, что обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможное расширение зерновой сделки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Продолжил диалог с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. <...> Обсудили дальнейшую работу по возможному расширению зернового коридора", - написал Зеленский в Twitter, добавив, что еще одной из тем беседы стала украинская зерновая инициатива, которую продвигает Киев.

Зеленский неоднократно просил содействия Турции в вопросах увеличения объемов экспорта украинской агропродукции. В Киеве также заявляли, что хотят продлить зерновую сделку минимум на год и включить в нее порт Николаева. При этом российский лидер Владимир Путин еще в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, которым оно должно было поступать в приоритетном порядке.