Турция не позволит террористам PПК укрываться в Сирии и Ираке - Чавушоглу

Турция не позволит боевикам террористической организации PПК/PYD/YPG укрываться в Сирии и Ираке. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Мы не позволим РПК/PYD/YPG укрываться в Сирии и Ираке. Мы этого точно не допустим. Кто бы что ни говорил по этому поводу, мы сделаем все необходимое, чтобы не допустить этого», - сказал Чавушоглу в ходе выступления в парламенте Турции.

Дипломат также коснулся перспектив урегулирования в Сирии. «В Сирии мы некоторое время вели переговоры с режимом (Башара Асада) через спецслужбы. Если режим будет действовать реалистично, мы готовы вместе работать над борьбой с терроризмом, политическим процессом и возвращением сирийцев в свои дома. Иначе это немыслимо", - сказал Чавушоглу.

По его словам, Турция следует аналогичной политике и в Ираке.

Министр добавил, что Анкара предлагает как центральному правительству Ирака в Багдаде, так и региональным властям в Эрбиле сотрудничество в борьбе с терроризмом.