Турция и ОАЭ будут сотрудничать в энергетической сфере

В Турции вступил в силу меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами в энергетической сфере, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Соответствующий документ был опубликован в официальном вестнике правительства Турции - Resmi Gazete.

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере было приписано между обеими странами в Анкаре 24 ноября 2021 года.

Документ предусматривает формирование фундамента для развития добросовестного сотрудничества между двумя странами в области энергетики, а также содействие обмену техническими знаниями, советами, навыками и опытом, в том числе устойчивому развитию нефтегазового сектора.

Договоренность предусматривает обсуждение возможностей и проблем в области инвестиций в нефтегазовый сектор, добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, включая инновации, снижающие воздействие на окружающую среду. В соглашении также акцентируется внимание на развитии горнодобывающей промышленности. В рамках меморандума планируется изучить инвестиционные возможности в горнодобывающей промышленности обеих стран, включая ее преобразование. Коме того, предусматривается обмен опытом в области горнодобывающего законодательства, классификации ресурсов и отчетности.

Предполагается рассмотреть возможности и проблемы в горнодобывающей промышленности, включая инновации для снижения воздействия на окружающую среду.