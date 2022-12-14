Успешно выполнен первый полет "Bayraktar Kızılelma" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Успешно выполнен первый полет первого турецкого беспилотного боевого самолета "Bayraktar Kızılelma".

Об этом в среду Trend сообщили в компании Baykar.

Было отмечено, что "Bayraktar Kızılelma", поднявшийся в воздух в 14:59 по местному времени после завершения необходимых предполетных испытаний в учебно-испытательном летном центре AKINCI в городе Чорлу Текирдага, успешно завершил свой первый полет, приземлившись в 15:17.

В сообщении отмечается, что первый полет "Kızılelma" продолжительностью 18 минут открыл новую эру в истории авиации Турции.

Проект "Bayraktar Kızılelma" стартовал в 2021 году и менее чем через год, за рекордно короткие сроки, после одного месяца испытаний состоялся первый полет.

Напомним, что ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в ближайшее время начнется массовое производство "Bayraktar Kızılelma".

(Перевод: Нубар Кулузаде)