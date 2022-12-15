Интересы Евросоюза игнорируются в угоду отдельных стран - МИД Турции

Анкара считает неприемлемой и предвзятой позицию Совета ЕС по общим вопросам относительно торговых связей Турции с РФ, процессов в Восточном Средиземноморье и Кипрскому вопросу.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в среду в заявлении министерства иностранных дел Турции.

В МИД Турции заявили, что последние решения Совета ЕС свидетельствуют о том, что "общие интересы Евросоюза приносятся в жертву интересов отдельных государств". "Подобные шаги не способствуют развитию отношений между Турцией и ЕС, и не формируют конструктивную повестку", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Анкаре отметили, что Евросоюз продемонстрировал неспособность верно анализировать изменения в международной системе.

В заявлении говорится, что Анкара всецело опровергает обвинения в свой адрес. "Мы отвергаем несправедливые претензии ЕС в адрес Турции в вопросах демократии, верховенства закона и прав человека. Кроме того, Анкара не принимает неудачных заявлений ЕС касательно ситуации в Восточном Средиземноморье и на Кипре, которые больше походят на высказывания официального представителя дуэта греческой общины Кипра и Греции", - заявили в МИД.

Решения Совета ЕС по общим вопросам игнорируют дипломатические усилия Анкары по прекращению войны в Украине, и ее твердую поддержку территориальной целостности этой страны, говорится далее в заявлении ведомства. "Удивлены тем, что несмотря на официальную позицию Турции (касательно войны между РФ и Украиной), принципиальная позиция страны, заключающаяся в отказе от участия в односторонних санкциях, представляется как преднамеренная попытка сорвать антироссийские санкции", - сообщили в ведомстве.

В МИД напомнили, что торговые и экономические связи Турции с Россией не преследуют цель снизить эффективность антироссийских санкций. "Поддержка диалога с Москвой важна и с точки зрения минимизации негативных последствий войны. Примером этому служат зерновое соглашение и обмен пленными между РФ и Украиной", - говорится в заявлении.