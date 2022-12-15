Анкара выступает за совместные шаги Сирии, Турции и РФ - Эрдоган

Турция станет важным хабом на пути поставок туркменского газа в Европу. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с турецкими журналистами, освещавшими трехсторонний саммит Турция-Туркменистан-Азербайджан в Авазе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, поставки российского и туркменского газа в Европу через Турцию станут очень важными шагами в энергетической сфере.

Эрдоган отметил, что тема экспорта газа из Туркменистана через Каспийское море обсуждается сегодня между Баку и Ашхабадом, а в числе прочих рассматривается вопрос распределения финансовой нагрузки. «Думаю, что Азербайджану и Туркменистану необходимо достичь соглашения по распределению этой нагрузки. Если Турция станет частью этого процесса, то и Анкара возьмет на себя часть затрат. Если же в дело вовлекут ЕС, то представители Брюсселя также должны будут участвовать в финансовом вопросе», - считает турецкий лидер.

Эрдоган сообщил, что на трехстороннем саммите в туркменской Авазе было принято решение организовать встречу министров энергетики Турции, Азербайджана и Туркменистана для детального обсуждения путей сотрудничества. «Я дал поручение министру энергетики Турции в течение месяца достичь результата по итогам обсуждений с коллегами из Азербайджана и Туркменистана. По итогам этих решений, мы вновь обсудим эту тему. В начале 2023 года президент Туркменистана планирует совершить официальный визит в Турцию. Надеюсь, что именно тогда мы поставим точку в этом вопросе», - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер привлек внимание к загруженности Трансанатолийского газопровода (TANAP).

«TANAP загружен - 32 млрд кубометров. Схожая ситуация с Трансадриатическим труброповодом (TAP) - прокачивается шесть млрд кубометров. Поэтому коллеги обсудят необходимость строительства нового газопровода и уже по итогам диалога предпримут новые шаги. Мы обсудили вопрос на уровне президентов в Авазе. Теперь, черед за обсуждениями технической базы, финансовых рамок, что позволит в будущем предпринять новые шаги».

Касаясь сотрудничества с Туркменистаном, в том числе на площадке Организации тюркских государств, президент выразил надежду на скорое полноправное членство Ашхабада в организации.

Относительно планов Турции по проведению новой наземной антитеррористической операции в Сирии, Эрдоган отметил, что «Анкара выступает за совместные шаги России, Турции и Сирии».

«Для этого необходимо, чтобы встретились представители спецслужб, затем министры иностранных дел, и уже потом министры обороны. По итогам этих обсуждений, можно будет говорить о встрече лидеров. Я предложил это господину Путину, и он воспринял инициативу положительно. Это положит начало серии переговоров», - сообщил турецкий президент.

На вопрос о вероятности контактов с Башаром Асадом и реакции США на контакты с Дамаском, президент Эрдоган сказал журналисту: «Значит, вы меня все еще плохо знаете. Я принимаю решения о времени и лицах, с которыми встречаюсь, не получая разрешения извне. Ранее провел встречу с президентом Египта в Катаре. В вопросе Сирии для меня также основными являются национальные интересы Турции».

Эрдоган отметил значимость скорых шагов по Сирии, где на севере активизировались террористы, угрожающие безопасности Турции.

Эрдоган напомнил о решениях, принятых в Астанинском формате, а также Сочинских договоренностях по Сирии. «О чем гласили соглашения по Сирии? В первую очередь, предполагали вывод террористов из 30 км приграничной зоны с Турцией. Это - наш «коридор безопасности» и мы будем предпринимать все необходимые шаги в этой зоне», - подчеркнул он.

Глава турецкого государства акцентировал внимание на координации шагов Турции и России по Сирии. «Координация шагов с Москвой – это ни что-то новое», - подчеркнул политик.

Он привлек внимание также к ситуации на востоке Сирии, где крупные месторождения нефти и газа контролируются силами Международной коалиции во главе с США, а также сирийским крылом террористов РПК – YPG. «Коалиция контролирует месторождения нефти в Сирии. Кому эту нефть продают? Режиму Асада. Кто продает? Террористы. Мы до сегодняшнего дня терпели. Но наше терпение иссякло», - подчеркнул президент Турции.​