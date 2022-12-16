Анкара выступает за продление механизма ООН по гумпомощи Сирии

Анкара выступает за продление действия механизма доставок гуманитарной помощи в Сирию в свете требований резолюции 2042 СБ ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава турецкой дипломатии напомнил, что срок действий механизма, продленного ранее на шесть месяцев, истекает 10 января 2023 года.

По словам Чавушоглу, продление поставок гумпомощи в Сирию представляет важное значение для миллионов жителей Сирии.

«Жители Сирии сталкиваются с серьезными проблемами. Поэтому очень важны регулярные поставки гумпомощи населению», - подчеркнул министр.

Глава турецкой дипломатии напомнил, что Мальта была избрана в СБ ООН и выразил надежду на то, что Валетта поддержит на международных площадках позицию Анкары по данному вопросу.