Тракья станет крупным мировым энергетическим хабом - Эрдоган

Власти Турции продолжат шаги по предотвращению энергетических кризисов, подобных тому, что сегодня переживает Европа. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в пятницу на церемонии завершения проекта расширения объемов подземного газохранилища «Силиври» близ Стамбула, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства напомнил, что подземное газохранилище «Силиври» объемом в 3,2 млрд кубометров первоначально позволяло поставлять в газораспределительную систему страны 28 млн кубометров газа в сутки. Однако с вводом в эксплуатацию второй фазы объекта, объем хранения газа в нем достигнет 4,6 млрд кубометров, а ежесуточная подача газа – 75 млн кубометров.

«Газохранилище «Силиври» сегодня стало самым крупным в Европе», - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, потенциал газохранилища «Силиври» позволяет покрывать до восьми процентов ежегодных потребностей Турции в голубом топливе. С целью обеспечения потребностей газохранилища в электроэнергии построена также ветряная турбина с установленной мощностью в 4,2 Мвт.

«В самые загруженные периоды газохранилище «Силиври» сможет в одиночку покрывать четверть внутреннего спроса нашей страны», - продолжил турецкий лидер.

Эрдоган далее заявил, что регион Тракья на северо-западе страны превратится в энергетический хаб международного значения. «С дорогим другом [Владимиром] Путиным, мы провели важные переговоры. Согласовали важные шаги. В особенности, Тракья станет хабом природного газа и СПГ. Наша цель – сформировать в краткосрочной перспективе в Турции глобальный центр, в котором будут формироваться цены на газ», - подчеркнул политик.

По его словам, благодаря взвешенной энергетической политике Анкары, на территории страны сегодня действуют 7 газопроводов. На нужды страны нацелены две плавучие регазификационные установки и два наземных СПГ-терминала. «Все эти шаги направлены на превращение Турции в крупного игрока в мировой торговле энергоресурсами», - констатировал он.

Президент отметил, что энергетическая концепция Турции предполагает снижение зависимости страны от внешних источников к 2053 году с 71 до 13 процентов.

«Благодаря трубопроводу «Турецкий поток», мы поставляем «голубое топливо в Болгарию, Грецию, Северную Македонию, Румынию, Боснию и Герцеговину, Сербию и Венгрию. В то же время, благодаря Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) на рынки Европы поступает еще 18,5 млрд кубометров газа», - продолжил турецкий лидер.

«Суточная добыча нефти в Турции в скором времени достигнет 100 тыс. баррелей в сутки. Учитывая проект АЭС «Аккую», который оценивается в 20 млрд долларов, вырисовывается картина совершенно иной Турции», - добавил он.

Эрдоган далее коснулся вопроса разведки и разработки морских месторождений, в том числе в Восточном Средиземноморье.

По словам турецкого лидера, в основе недовольства [отдельных стран] договоренностями между Турцией и Ливией, лежит осознание того, что любая инвестиция в энергетическую область имеет вековые последствия.