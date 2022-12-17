В Турции заявили, что скоро разработают дорожную карту поставок газа из Туркмении

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез выразил надежду, что дорожная карта поставок в Европу природного газа из Туркмении будет разработана в ближайшее время, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Надеюсь, дорожная карта будет подготовлена в ближайшее время. Для проработки этого вопроса создана рабочая группа, работы будут ускорены", - сказал Донмез, отвечая на вопрос о планах поставок в Турцию и далее в Европу голубого топлива из Туркмении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в четверг журналистам, что поручил главе Минэнерго проработать в течение месяца вопрос экспорта туркменского природного газа в Европу. Он также сказал, что этот вопрос может быть окончательно решен в ходе планируемого в январе визита в Турцию президента Туркмении.

Вопрос экспорта туркменского газа обсуждался 14 декабря главами Турции, Туркмении и Азербайджана на встрече в Туркменбаши. После достижения договоренностей тремя сторонами турецкий президент, по его словам, намерен обсудить вопрос поставок в Европу туркменского газа с руководством Евросоюза.