Турция продолжает активное развитие на фоне кризисов и проблем - Эрдоган

Турция продолжает активное развитие на фоне кризисов и проблем, с которыми столкнулись многие страны мира. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу в юго-восточной провинции Мардин.

"Те, кто еще недавно ухмылялся при сообщениях о достижениях Турции, завтра будут обращаться за помощью к Анкаре", - уверен Эрдоган.

В качестве примера успехов страны, Эрдоган привел вчерашнее открытие самого большого газохранилища Европы - "Силиври" близ Стамбула.

Турецкий лидер отметил, что работы по разведке месторождений нефти и газа продолжаются в самых различных частях Турции, в том числе в Мардине. "Сегодня, в числе прочих, мы даем старт началу выработке нефти на трех скважинах в Мардине", - сказал президент.

Глава государства заверил, что государство делает все возможное для полного устранения проблем на пути страны, в том числе, в сфере безопасности. "Государство шаг за шагом уничтожает преступность, устраняя ущерб и разрушения, которые несут террористы и их пособники", - подчеркнул Эрдоган.

Президент далее сообщил собравшимся, что аэропорт города Мардин, с пропускной способностью терминала в 3 млн пассажиров в год, будет переименован в честь выходца из Мардина, лауреата Нобелевской премии 2015 года по химии, профессора Азиза Санджара.