Президент Турции вылетел в Доху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в столицу Катара, Доху для участия в церемонии закрытия ЧМ по футболу 2022 года по приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Частный самолет TC-CAN с главой турецкого государства на борту вылетел из аэропорта Ататюрка в 13.30 по местному времени.

Турецкого лидера провожали вице-президент Фуат Октай, губернатор Стамбула Али Йерликая, депутат Партии справедливости и развития от Стамбула Осман Нури Кабактепе и другие уполномоченные лица.

В составе турецкой делегации вместе с Эрдоганом в Доху вылетели министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу, заместитель председателя парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Озлем Зенгин, глава Комитета парламента Турции по иностранным делам и депутат правящей партии от Стамбула Акиф Чагатай Кылыч, депутат правящей партии от провинции Ризе Осман Ашкын Бак, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь главы государства Ибрагим Калын.