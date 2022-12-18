Аэропорты Стамбула за 11 месяцев обслужили более 87 млн пассажиров

Пассажиропоток в аэропортах Стамбула за 11 месяцев текущего года составил 87 134 879 человек, увеличившись на 56 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMİ), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В январе-ноябре прошлого года стамбульские аэропорты обслужили в целом 55 951 447 человек.

При этом пассажиропоток на внутренних линиях за указанный период текущего года составил 28 777 258 человек, на международных – 58 357 621.

По данным DHMI, в январе-ноябре пассажиропоток в крупнейшей воздушной гавани страны - «Стамбульском аэропорту» Турции составил 59 064 191 человек. На внутренних линиях число пассажиров составило 14 775 573 человека, на международных – 44 288 618 человек.

Пассажиропоток на внутренних рейсах во втором по значимости аэропорту турецкого мегаполиса - Сабиха Гекчан за 11 месяцев составил 14 000 685 человек, на международных – 14 069 003 человека.

В январе-ноябре 2022 года число пассажиров на внутренних рейсах в этом аэропорту по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 959 209 человек, на международных рейсах выросло на 6 333 526 человек.