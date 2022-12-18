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Сплоченность граждан в Турции является примером для остального мира - Эрдоган

Турция Материалы 18 декабря 2022 22:54 (UTC +04:00)
Сплоченность граждан в Турции является примером для остального мира - Эрдоган

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В то время, как во многих странах антисемитизм, исламофобия и ксенофобия угрожают не только социальному спокойствию, но и глобальному миру, единство и сплоченность граждан и отсутствие дискриминации в Турции стали примером для остального мира. Об этом говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, распространенному по случаю еврейского праздника Ханука, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Эрдоган отметил, что граждане Турции-евреи, как и в прошлом, сегодня являются неотъемлемой частью общества, чувствуют принадлежность к ней.

Глава государства поздравил с праздником граждан Турции иудейского вероисповедания.

Турецкий лидер выразил надежду на то, что Ханука принесет мир всем евреям, особенно евреям-гражданам Турции.

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