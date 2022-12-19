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На вооружение ВС Турции поступили лёгкие буксируемые гаубицы BORAN

Турция Материалы 19 декабря 2022 22:29 (UTC +04:00)
На вооружение ВС Турции поступили лёгкие буксируемые гаубицы BORAN

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105-мм лёгкие буксируемые гаубицы BORAN турецкого производства поступили на вооружение ВС Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Министерстве национальной обороны Турции в понедельник сообщили, что первая партия гаубиц BORAN производства компании MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi) передана военным частям.

Гаубицы весом 1780 кг успешно прошли 24 различных испытания. Орудия развертываются за 1 минуту и могут транспортироваться по воздуху. Эффективная дальность стрельбы – 17 км. Гаубицы BORAN производят по шесть выстрелов в минуту.

Турецкие гаубицы могут использоваться в температурных диапазонах от минус 32 градусов мороза до 44 градусов жары.

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