Политическая система без участия женщин обречена на провал - Эрдоган

Общество, игнорирующее права и интересы женщин, лишает себя половины потенциала, а политическая система без участия женщин – обречена на провал. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии на тему женского труда в понедельник в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

​​​​​​​По словам Эрдогана, в Турции нет и не может быть никакого предвзятого отношения к женщинам.

"Женщины участвуют в каждой сфере общественной и политической жизни Турции. В нашей стране сегодня нет ни одной партии, которая не имела бы женского крыла. При этом для нас особо важна сильная структура семьи, как основы общества", - отметил президент.

Политик коснулся проблемы ранних браков. "Власти Турции никогда не приветствовали практики выдачи несовершеннолетних девушек замуж. В последние годы процент подобных браков снизился до минимума", - подчеркнул он.

Глава государства привлек далее внимание к усилиям правительства Турции по поощрению вклада женщин в экономическое развитие страны. "До сегодняшнего дня мы поддержали 45 тыс. женщин, желавших получить профессию. Сегодня мы становимся свидетелями таких историй успехов, которые повергают в шок. Женщины внесли вклад в каждый этап успехов преобразований в Турции последних 20 лет", - отметил Эрдоган.