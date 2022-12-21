Анкара выступает за продолжение диалога между РФ и Украиной - Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара выступает за продолжение Стамбульского процесса, в рамках которого РФ и Украина сели за стол переговоров и были близки к продвижению в диалоге. Об этом глава турецкого оборонного ведомства сказал в интервью итальянской газете Il Messaggero, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Акар подчеркнул, что Турция во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом прилагает активные усилия для дипломатического урегулирования противоречий между Москвой и Киевом.

«Турция считает, что для обеспечения мира и стабильности в регионе и на международной арене, конфликты должны и могут быть решены мирным путем, посредством диалога, в рамках международного права, принципов добрососедства», - сказал он.

По его словам, именно с этого ракурса Анкара воспринимает ситуацию в Украине, с первых дней войны в этой стране. «Мы сосредоточили усилия на приближении режима прекращения огня - как минимум гуманитарного перемирия, с прицелом на полное дипломатическое урегулирование . Одним из важных результатов усилий Анкары под руководством президента Эрдогана стало устранение продовольственного кризиса, который грозил всему миру из-за проблем с поставками агропродукции», - сказал он.

Хулуси Акар в очередной раз подчеркнул, что Анкара всесторонне поддерживает суверенитет, территориальную целостность и политическое единство Украины.