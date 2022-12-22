Турция предпринимает решительные шаги по борьбе с дезинформацией - Алтун

Турция принимает меры предосторожности против потоков глобальной дезинформации и цифрового терроризма. Об этом заявил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в видеообращении к участникам семинара «СМИ нового поколения тюркского мира», который проходит в Бурсе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Алтун отметил, что СМИ нового поколения подразумевает различные цифровые каналы, в частности платформы социальных сетей.

Благодаря инновациям, привнесенным СМИ нового поколения в процессы производства новостей, произошла трансформация, которая, по мнению Алтуна, создала как новые возможности для отдельных лиц, обществ и стран в целом, так и серьезные проблемы.

Турецкий чиновник призвал бороться за правду в СМИ нового поколения, где широко распространены дезинформация и злонамеренные кампании.

«Страны тюркского мира, особенно Турция, входят в число тех, которые наиболее подвержены деструктивной деятельности, в том числе дезинформации. Быстрое распространение дезинформации в цифровых СМИ угрожает всем обществам», - отметил он.

Алтун подчеркнул значимость развивать тесное сотрудничество и партнерские отношения, чтобы использовать возможности новой цифровой эпохи и бороться с угрозами, объединившись вокруг общего видения, общей миссии, языка и дела.

В этом контексте, Алтун обратил внимание, что турецкие власти работают над укреплением сотрудничества с тюркским миром в области СМИ и коммуникации, напомнив при этом о четвертом заседании стран Органзации тюркских государств на уровне министров информации.

Он отметил, что Турция имеет развитую коммуникационную модель – от публичной дипломатии до связей с общественностью, от борьбы с дезинформацией до управления кризисами.

Алтун уверен, что могут донести «Модель коммуникации Турции» до братских стран, до тюркского мира.