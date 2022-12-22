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Турция продолжит борьбу с террористами в Сирии - Чавушоглу

Турция Материалы 22 декабря 2022 22:57 (UTC +04:00)
Турция продолжит борьбу с террористами в Сирии - Чавушоглу

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Анкара продолжит вести решительную борьбу с террористической угрозой, исходящей с севера Сирии.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба турецкого дипведомства.

Согласно сообщению, наряду с обсуждением текущей ситуацией в Сирии стороны также обменялись мнениями о последних событиях в Украине, в частности о ходе реализации зерновой сделки.

Кроме того, Чавушоглу и Блинкен затронули тему расширения НАТО, процесс закупки Анкарой истребителей F-16, а также вопросы организации взаимных визитов в предстоящий период.

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