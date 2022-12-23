Глава Минфина Турции призвал саудовских инвесторов к инвестициям в Турцию

Современная Турция - крупный промышленный центр, которому под силу в короткие сроки покрыть любые объемы спроса. Об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Министр отметил, что на расстоянии в 3-4 часа лета от Турции находятся страны с общей численностью населения в 1,3 млрд человек, что подразумевает наличие рынков с совокупным объемом в 26 трлн долларов.

В качестве примера, Небати привлек внимание к росту экономических связей Турции с арабскими странами Персидского залива.

По словам министра, объем торговли с Саудовской Аравией по итогам января-октября текущего года достиг 4,3 млрд долларов против 3,7 млрд долларов за весь 2021 год. «Это позитивный сигнал», - подчеркнул он.

Глава Минфина отметил, что параллельно с восстановлением отношений между Анкарой и Эр-Риядом, развиваются экономические связи с другими странами с другими арабскими государствами, в частности, с ОАЭ, Катаром, Кувейтом и Катаром.

Министр призвал саудовских инвесторов воспользоваться всеми возможностями турецкого рынка.