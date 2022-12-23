Турция - важная составляющая системы безопасности ЕС - замглавы МИД

Война в Украине продемонстрировала значимость взаимодействия между Турцией и Европейским Союзом (ЕС). Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Турции и директор по делам ЕС Фарук Каймакджи.

По его словам, особую значимость в отношениях между Турцией и ЕС представляют четыре области, такие как безопасность и оборона, энергетика, восстановление экономики и управление миграцией.

Безопасность ЕС не может быть достигнута без участия Турции, подчеркнул политик. «Если бы Турция была членом ЕС или если бы Турция была должным образом включена в механизмы безопасности и обороны ЕС или выражусь по- другому, если бы участие Турции в механизмах безопасности и обороны ЕС не было бы блокировано из-за позиции Греческой общины Кипра или Греции, то это означало бы совместные действия НАТО и ЕС», - сказал Каймакджи.

Турецкий политик выразил уверенность в том, что при таком раскладе войну в Украине можно было бы предотвратить. «Сдерживание Запада во многом зависит от совместных действий Европейского Союза и НАТО, а Турция является страной, которая больше всего способствует этому сдерживанию», - отметил Каймакджи.

При этом турецкий дипломат акцентировал внимание на миграционный кризис, который начал все больше обостряться на фоне продолжения российско-украинской войны.

Каймакчи напомнил, что Турция приняла на своей территории 4,2 млн человек (в том числе 3,7 млн ​​сирийцев), а ЕС столкнулся с 7,5-8 млн беженцев из Украины, которые начали прибывать в европейские страны с февраля.

По его словам, в ЕС начали подвергать сомнению миграционное соглашение, достигнутое с Турцией 18 марта, в частности в той его части, которая касается регулирования миграцией.

Каймакджи отметил, что посреднические усилия Турции, направленные на урегулирование отношений между Россией и Украиной, усилили позицию страны.

Турецкий дипломат выразил надежду на ускорение процесса реформ, касающихся ЕС.