Эрдоган отметил значимость взаимовыгодного сотрудничества Турции и ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что обсуждены состояние и перспективы отношений Турции и Нидерландов, а также региональные процессы.

Президент Эрдоган выразил удовлетворение развитием двусторонних связей благодаря налаженному диалогу сторон.

Касаясь отношений Турции и ЕС, турецкий лидер отметил, что нынешнее состояние связей между Анкарой и Брюсселем не отвечает интересам сторон. «Интересы ЕС не должны игнорироваться в угоду узких целей одного или двух членов объединения. Отказ от подобного подхода проложит путь для взаимовыгодного сотрудничества», - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер заявил далее, что Анкара продолжает дипломатические контакты с российской и украинской сторонами на высшем уровне.