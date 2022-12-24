София рассчитывает на дополнительные объемы СПГ-газа из Турции

София продолжает переговоры с Анкарой для использования 1 млрд кубических метров мощностей турецких терминалов по СПГ. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Болгарии Росен Христов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По словам министра, в Болгарии нет проблем с закупкой СПГ, но есть проблемы с площадкой, где его можно было разгрузить.

Глава ведомства отметил, что в настоящее время Болгария использует СПГ-терминал Ревитусса в Греции.

«Этот терминал очень загружен. Соглашение по плавучему блоку для хранения и регазификации (FSRU) в Дедеагадже также начнет действовать в 2024 году. Но нам все же нужен дополнительный миллиард кубометров мощностей»,- сказал глава ведомства.

Болгария ведет переговоры о резервировании мощности в один миллиард кубометров в год на терминалах СПГ в Турции и о передаче газа из сети BOTAŞ к болгарской границе, сказал Росен Христов.

Министр привлек внимание к тому, что Болгария могла бы использовать любой терминал в Турции.

Для обеспечения безопасности поставок будут подписаны соглашения с различными поставщиками СПГ, добавил министр.

Ежегодное потребление природного газа в Болгарии составляет около 3,5 миллиардов кубометров.