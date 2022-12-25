Президент Турции призвал поддерживающие терроризм страны прекратить это делать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны, "которые прямо или косвенно поддерживают террористические организации", прекратить это делать. Его слова приводит в воскресенье телеканал A Haber, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я обращаюсь к странам, которые прямо или косвенно поддерживают террористические организации. Вы греете змею на своей шее, которая может укусить вас в любой момент. Наблюдение за взрывами бомб в Турции на экранах телевизоров может ничего не значить для вас. Когда такие же бомбы взорвутся в ваших городах, вы, конечно, поймете, что мы чувствуем, но тогда будет уже слишком поздно. Прекратите поддерживать действия, которые вы никогда бы не потерпели, если бы они были направлены против вашей собственной страны, только потому, что они направлены против Турции", - сказал турецкий президент.

По его словам, Турция "имеет гораздо более демократичную практику борьбы с терроризмом, гораздо более соответствующую принципам верховенства закона, чем западные страны, которые подвергались или будут подвергаться аналогичной угрозе".

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын напрямую обвинил членов запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) в организации беспорядков во французской столице. "Это РПК во Франции. Та же террористическая организация, которую вы поддерживаете в Сирии. Та самая РПК, которая за последние 40 лет убила тысячи турок, курдов и сотрудников сил безопасности. Теперь они жгут улицы Парижа. Вы все еще будете молчать?" - написал он на своей странице в Twitter вместе с видео, демонстрирующим погромы на улицах столицы Франции.