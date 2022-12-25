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Министр обороны Турции проинспектировал части на границе с Сирией

Турция Материалы 25 декабря 2022 16:10 (UTC +04:00)
Министр обороны Турции проинспектировал части на границе с Сирией

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении командующих родами войск прибыл с инспекцией на границу с Сирией, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Вместе с министром в Хатай прибыли глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, командующий ВВС Турции генерал Муса Авсевер, командующий ВМС Турции Эрджумент Татлыоглу и командующий ВВС Турции Атилла Гюлан.

Акара и командующих турецкой армией встретили командир 2-го корпуса генерал Метин Гюрак и другие уполномоченные лица.

Далее делегация во главе с Акаром направилась к границе, и посетила штаб операции «Весенний щит».

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