Министр обороны Турции проинспектировал части на границе с Сирией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении командующих родами войск прибыл с инспекцией на границу с Сирией, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Вместе с министром в Хатай прибыли глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, командующий ВВС Турции генерал Муса Авсевер, командующий ВМС Турции Эрджумент Татлыоглу и командующий ВВС Турции Атилла Гюлан.

Акара и командующих турецкой армией встретили командир 2-го корпуса генерал Метин Гюрак и другие уполномоченные лица.

Далее делегация во главе с Акаром направилась к границе, и посетила штаб операции «Весенний щит».