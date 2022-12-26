События в Париже вновь показали истинное лицо РПК - Акар

Недавние события в Париже показали, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, комментируя беспорядки, устроенные в столице Франции сторонниками террористической организации РПК, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

“Теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации", - сказал глава ведомства.

Акар также высказался о шагах, предпринимаемых Турцией для предотвращения угрозы национальной безопасности страны, исходящей с севера Сирии.

По его словам, Вооруженные силы Турции своими успешными действиями пресекли попытку создать “террористический коридор” у южных границ страны.

“Мы продолжим борьбу с этими попытками, и сделаем все, что необходимо сделать. Никто не должен ожидать, что мы смиримся с тем, что террористические элементы гнездятся у нашей границы.

Вооруженные силы Турции приняли и будут принимать все необходимые меры в надлежащем месте и в соответствующее время для обеспечения безопасности нашей страны и нашего народа”-заявил министр.

Он подчеркнул, что Турция уважает территориальную целостность и права на суверенитет всех соседей, в том числе Сирии и Ирака, а единственная цель турецкой армии в регионе - террористы.