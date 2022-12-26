Посол Франции в Анкаре вызван в МИД Турции

Посол Франции в Анкаре Эрве Магро в понедельник был вызван в МИД Турции, где ему было выражено недовольство черной пропагандой, которую развернули некоторые французские правительственные чиновники в поддержку РПК после нападения, совершенного в прошлую пятницу в Париже, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно информации, полученной из дипломатических источников, Магро был вызван в МИД. Послу выражено недовольство черной пропагандой, развернутой против Турции на демонстрациях во Франции, и ожиданием адекватных действий в отношении террористических организаций.

Вызванному в министерство послу Франции выражено недовольство черной пропагандой, развязанной кругами PПK/PYD/YPG против Турции, с использованием в этой пропаганде французских правительственных чиновников и некоторых политиков.

Источники заявили, что реакция Турции на этот вопрос также выражена перед соответствующими французскими властями посольством Турции в Париже.

МИД Турции заявляет, что акты насилия, совершенные членами террористической организацией в Париже, должны быть должным образом проанализированы французским правительством и общественностью. Анкара надеется, что Франция будет действовать предусмотрительно и не позволит террористической организации продвигать свои коварные планы.