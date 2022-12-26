Эрдоган заявил, что Турция закроет 30-километровую брешь на границе с Сирией

Турция примет новые меры для закрытия 30-километровой бреши на границе с Сирией, откуда для нее исходит угроза терроризма. Об этом сообщил в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства страны, которое прошло под его председательством, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

"Для полной ликвидации угрозы терроризма, которая исходит с территории Сирии, мы примем новые меры, направленные на закрытие 30-километровой зоны безопасности", - сказал он.

Эрдоган сообщал ранее о планах проведения Турцией наземной операции на севере Сирии.

Проведение новой операции позволит Анкаре обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с Сирией и минимизировать исходящие с сопредельной территории террористические угрозы.