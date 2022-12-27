Турция намерена стать центром энергетики Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока

Турция решительно настроена стать центром поставок энергоносителей в Европу из бассейна Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после заседания правительства, которое прошло под его председательством, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

"Наша окончательная цель - как можно скорее ликвидировать внешнюю зависимость в нефти и природном газе. Мы решительно настроены превратить Турцию в центр в энергетике Средиземноморья, Каспия и Ближнего Востока. Мы объединим Восток и Запад не только нашими мостами в Стамбуле и Дарданеллах, но и энергетическими мостами", - отметил Эрдоган.

Глава Минэнерго Турции Фатих Донмез ранее сообщал, что проект создания на территории его страны энергетического центра по поставкам в Европу природного газа планируется реализовать в течение года. По его словам, главы Минэнерго Турции, Туркмении и Азербайджана в свете решений, принятых на саммите 14 декабря в Туркменбаши, в ближайшее время обсудят проект поставок в Европу.