Россия, Ирак и Казахстан - в ТОП-3 экспортеров нефти в Турцию

Турецкий импорт нефти и нефтепродуктов в октябре 2022 года сократился на 0,04 процента по сравнению с тем же месяцем 2021 года – до 4 млн 203 тыс. 519 тонн, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно данным Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции, импорт нефти-сырца в октябре текущего года снизился на 0,3 процента до 2 млн 884 тыс. 87 тонн.

Импорт дизельного топлива за отчетный период сократился на 17,5 процента - до 862 282 тонн. Оставшуюся часть импорта составили авиационное и судовое топливо, а также бензин, мазут и другие продукты переработки нефти.

Импорт нефти и нефтепродуктов в целом в октябре 2022 года снизился на 0,04 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 4 млн 203 тыс. 519 тонн.

Основным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Турцию стала Россия – 2 млн 174 тыс. тонн. Далее следуют Ирак – 860 тыс. тонн и Казахстан – 226 567 тонн.

Между тем продажа бензина в октябре текущего года сократилась на 0,3 по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 307 454 тонн, а дизельного топлива – на 11 ,5 процента, до 2 млн 188 тыс. 762 тонн.

Продажи нефтепродуктов в целом сократились на 8,7 процента - до 2 млн 652 тыс. 239 тонн.