Главы минобороны и разведслужб Турции, РФ и Сирии встретились в Москве

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации (MIT) страны Хакан Фидан провели в Москве встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, министром обороны Сирии Али Махмудом Аббасом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Турции.

В переговорах также приняли участие руководители разведслужб России и Сирии.

Обсуждены сирийский кризис, проблема беженцев и совместная борьба с действующими на территории Сирии террористическими организациями.

Отмечается, что встреча прошла в конструктивной атмосфере.

Условлено о продолжении контактов в трехстороннем формате в целях обеспечения и поддержания стабильности в Сирии и регионе в целом.