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Главы МИД Турции и Франции обсудили провокации пособников РПК в Париже

Турция Материалы 29 декабря 2022 21:28 (UTC +04:00)
Главы МИД Турции и Франции обсудили провокации пособников РПК в Париже

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел в четверг телефонный разговор с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной, сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на "Анадолу"

Стороны обсудили акты насилия, имевшие место в Париже 23 декабря.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что на фоне беспорядков в Париже, общественность Франции вновь увидела истинное лицо террористов YPG (боевое крыло РПК в Сирии) и пособников этой кровавой структуры.

Чавушоглу подчеркнул недопустимость провокаций, а также антитурецкой пропаганды и участия в ней отдельных французских политиков.

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