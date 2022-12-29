В Турции заявили, что не предпримут действий, направленных против народа Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заверил, что его страна не предпримет никаких действий, направленных против народа Сирии. С таким заявлением он выступил в четверг по итогам состоявшихся 28 декабря в Москве переговоров с сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы до сегодняшнего дня делали все от нас зависящее для обеспечения в нашем регионе мира, спокойствия и стабильности, будем делать это и впредь. Особо хочу подчеркнуть, что не может быть и речи о том, чтобы мы предприняли какие-либо шаги против проживающих в Турции и Сирии наших [сирийских] братьев. Мы никогда не совершали действий, которые создавали бы для них сложности, и не будем предпринимать их в дальнейшем. Все должны знать об этом и действовать исходя из нашей позиции", - приводит слова министра телеканал ТРТ.

В Москве 28 декабря впервые за 11 лет встретились главы оборонных ведомств Турции и Сирии. Встреча прошла в трехстороннем формате с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Как отметил Акар, основным вопросом повестки переговоров было противодействие терроризму. Турецкая сторона заявила об уважении территориальной целостности Сирии, отметив, что урегулирование в соседней стране должно осуществляться на основе резолюции 2254 СБ ООН. По итогам переговоров достигнута договоренность о продолжении трехсторонних встреч.